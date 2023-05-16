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قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة المحتلة
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، عدة فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا بعد اقتحام عدد من محافظات وبلدات الضفة المحتلة.

ومن أريحا اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين بعد اقتحام مخيم عقبة جبر ومحاصرة منزل.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيا من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة، وسلمت آخر بلاغاً لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، في وقت اقتحمت فيه قرية الجلمة إلى الشمال الشرقي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات ومداهمات بشكل متكرر في مناطق متعددة من الضفة والقدس المحتلة، بذرائع واهية هدفها التنغيص على حياة الفلسطينيين وتشريدهم من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

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