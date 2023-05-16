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شاهد.. على أي وقع جاء احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75؟

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "فتحي كليب"، أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ال75 جاء على وقع نضال شعبي فلسطيني واعتراف أممي بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وقال "كليب" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن إحياء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات والمخيمات والمهجر وأينما وجد من بقاع الأرض، للنكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما يؤكد بأن القضية الفلسطينية مهما حاول الكيان الصهيوني، فأنها قضية لا تأبى الاندثار.

وأضاف، أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما جاء على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة كل المناطق المتواجد فيها، وعلي إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية الصهيونية المزيفة.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح، لهذا فإن نهاية رواية الاحتلال قد باتت قريبة وطالما أن الشعب الفلسطيني مازال موجودا، فانه محاكمة قادة الحركة الصهيونية حتمية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. على أي وقع جاء احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75؟

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