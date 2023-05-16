الجامعة العربية: وجود سوريا في اجتماعات جدة يفتح مرحلة جديدة

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية قال زكي: “نحرص من خلال هذه الاجتماعات على أن تكون الموضوعات تمس المواطن العربي وواقع معيشته” مضيفاً “لم نصل بعد لتحقيق التكامل الاقتصادي على أعلى مستوى ولكن هناك خطوات جيدة وقطعنا مرحلة في تحقيق هذا التكامل”.

وأشار زكي إلى أن التكامل الاقتصادي يستتبعه نمو أفضل للمجتمعات العربية وتوفير فرص عمل للشباب العربي وكل ما يصب بمصلحة المواطن العربي لذا يجب بذل كل الجهود لتحقيقه.

وحول مشاركة سورية بالاجتماعات التحضيرية الحالية للقمة العربية قال زكي: “ألقيت اليوم كلمة عن الأمين العام للجامعة العربية رحبنا فيها بوجود سورية والتطور الحاصل في المنطقة والجميع رحب بهذا الأمر الذي يفتح مرحلة جديدة من الوضع العربي وبما يعود بالفائدة على كل المجتمعات”.