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نبيه بري جاهز للدعوة الى جلسه انتخابية بشرط اتفاق على مرشح

نبيه بري جاهز للدعوة الى جلسه انتخابية بشرط اتفاق على مرشح
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

وسط التفاؤل والأجواء الإيجابية التي سادت الملف الرئاسي في الأيام الماضية، خاطب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النواب و قال انه جاهز للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بشرط اتفاق على مرشح.

العالم- لبنان

و نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء عن زوار رئيس المجلس أنّه مرتاح جدًا إزاء التطورات الأخيرة.

وأكد بري ـ أن لقاء فرنجية (الوزير السابق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية) - البخاري (السفير السعودي في لبنان وليد البخاري) الأسبوع الماضي كانَ ممتازًا وأسّس لعلاقة جيدة، معتبرًا أن موضوع لبنان يجب أن يكون مُدرجا على جدول أعمال قمة جدة.

وأشار بري إلى أنّ جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع) يدلي بتصريحات كي يدفعني إلى الردّ عليه وأنا لا أريد الرد بل أضعه جانبًا، ولا أحد يجبرني على القيام بأي خطوة، ولن أدعو إلى عقد جلسة من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز.

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نبيه بري جاهز للدعوة الى جلسه انتخابية بشرط اتفاق على مرشح