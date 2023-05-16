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رئيس الجمهورية يزور معرض طهران الدولي للكتاب

رئيس الجمهورية يزور معرض طهران الدولي للكتاب
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب.

العالم - ايران

يتبع ..

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