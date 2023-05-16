شاهد.. دلالات تزامن ذكرى النكبة مع انتصار ثأر الأحرار

العالم - مع الحدث

وقال "كليب" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن إحياء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات والمخيمات والمهجر وأينما وجد من بقاع الأرض، للنكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما يؤكد بأن القضية الفلسطينية مهما حاول الكيان الصهيوني، فأنها قضية لا تأبى الاندثار.

وأضاف، أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما جاء على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة كل المناطق المتواجد فيها، وعلي إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية الصهيونية المزيفة.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح، لهذا فإن نهاية رواية الاحتلال قد باتت قريبة وطالما أن الشعب الفلسطيني مازال موجودا، فانه محاكمة قادة الحركة الصهيونية حتمية.

بدوره قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، إن غرفة العمليات المشتركة قادة معركة ثأر الأحرار باقتدار ونجاح، وأنها أفشلت الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه من هذا العدوان.

وأضاف، أن حق الشعب الفلسطيني في العودة بعد 75 عاما على النكبة حق مقدس وثابت وفردي وجماعي، ولا يسقط بالتقادم ولا بالمشاريع الاستيطانية، مشددا على التمسك بالثوابت الوطنية ومنها القدس العاصمة الموحدة الأبدية لفلسطين.

وأكد القيادي في حركة حماس، للشعب الفلسطيني في الشتات ومخيمات أن تحقيق حق العودة بات قاب قوسين أو أدنى.

وأشار رضوان إلى أن احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75 تزامن مع انتصار ثأر الأحرار بالوحدة الوطنية، ووحدة الخندق، والسلاح والمصير، مؤكدا على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح "رضوان" أنه بعد مرور 75 عاما على النكبة، القضية الفلسطينية أمام مغيرات إقليمية ومحلية ودولية وكلها تخدم القضية الفلسطينية وتؤكد على اقتراب تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني.

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