استخبارات الحرس الثوري تفكك خلية ارهابية تابعة لداعش خراسان

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، انه اثر العملية المشتركة لمنظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية واستخبارات فيلق "فجر" التابعة لحرس الثورة الاسلامية بمحافظة فارس( جنوب ايران) ، تم تفكيك خلية تنفيذية واعلامية تابعة لداعش خراسان واعتقال عنصرها الرئيسي.

وقام تنظيم داعش الارهابي العام الماضي بتنفيذ عملية ارهابية في مرقد "احمد بن الامام موسى بن جعفر" المعروف بالسيد "شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز جنوبي ايران أسفر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 20 آخرين بجروح.

وكان العنصر الرئيسي للخلية الارهابية يخضع لمراقبة الاستخبارات منذ عام 2018 ، بحيث مارس نشاطات في بعض المحافظات منها طهران لتجنيد عناصر متطرفة الى صفوف هذه الزمرة الارهابية.

بحسب هذا التقرير، سيتم تزويد الرأي العام قريبا بمعلومات تفصيلة عن عملية تفكيك هذه الخلية الارهابية.