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شاهد.. تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات خاصة محيط مخيم جنين، تبعتها تعزيزات عسكرية من حواجز الجلمة وسالم ودوتان، حيث دارت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، واعتقلت ضابط شرطي في السلطة الفلسطينية مع أشقائه الثلاثة بزعم تنفيذه عمليات اطلاق نار، فيما أكد والد المعتقلين عدم صلة أولاده بأي عمليات يزعم الاحتلال أنهم متورطون فيها.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم في مخيم جنين "رأيه عروق"، إن قوات خاصة وآليات عسكرية مدججة تابعة ككيان الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط ومخيم جنين، واعتقلت ضابط شرطي في السلطة الفلسطينية يدعى محمد وضاح الأسمر مع أشقائه الثلاثة، برغم تنفيذه عمليات إطلاق نار في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن القوات الخاصة اقتحمت منزل "محمد وضاح" في حي الهدف على أطراف مخيم جنين، وقامت بإجراء تحقيق معه داخل المنزل ومن ثم اعتقلته برفقة أشقائه الثلاثة.

وقالت مراسلة العالم، إن والد المعتقلين أكد بأن أولاده الأربعة يمكثون في المنزل منذ عدة أشهر وان ادعاء الاحتلال كاذبا وليس له أي صلة بالحقيقة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال انسحبت قبل قليل من مخيم جنين ومحيطه، مخلفة أربع إصابات أحدهما خطيرة.

وقالت سرايا القدس كتيبة جنين، في بيان مقتضب إن مجاهديها استهدفوا القوات المقتحمة بصيلات كثيفة ومتتالية من الرصاص. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا صباح اليوم واعتقلت ستة فلسطينيين.

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