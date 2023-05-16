شاهد.. تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم في مخيم جنين "رأيه عروق"، إن قوات خاصة وآليات عسكرية مدججة تابعة ككيان الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط ومخيم جنين، واعتقلت ضابط شرطي في السلطة الفلسطينية يدعى محمد وضاح الأسمر مع أشقائه الثلاثة، برغم تنفيذه عمليات إطلاق نار في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن القوات الخاصة اقتحمت منزل "محمد وضاح" في حي الهدف على أطراف مخيم جنين، وقامت بإجراء تحقيق معه داخل المنزل ومن ثم اعتقلته برفقة أشقائه الثلاثة.

وقالت مراسلة العالم، إن والد المعتقلين أكد بأن أولاده الأربعة يمكثون في المنزل منذ عدة أشهر وان ادعاء الاحتلال كاذبا وليس له أي صلة بالحقيقة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال انسحبت قبل قليل من مخيم جنين ومحيطه، مخلفة أربع إصابات أحدهما خطيرة.

وقالت سرايا القدس كتيبة جنين، في بيان مقتضب إن مجاهديها استهدفوا القوات المقتحمة بصيلات كثيفة ومتتالية من الرصاص. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا صباح اليوم واعتقلت ستة فلسطينيين.