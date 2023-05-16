العالم - خاص بالعالم

معتمدين على خبرات تعود إلي أکثر من ثلاثمئة عام بدءا من زرع البذور وصولا إلي الحصاد والتجفيف ثم البيع، يتولى القرويون يدويا في تشواو الواقعة بسلسلة جبال فنزويلا الساحلية الشمالية حصد ذهبهم الأسود الثاني بعد النفط.

ثمار کاکاو تشوا المشهور في مختلف أنحاء العالم والذي تستخدمه کبرى شرکات إنتاج الشوکولا ويباع قبل حصاده حتي. ويتم إنتاج نحو عشرين طنا من الکاکاو سنويا.



وقالت جوردانا آشي عاملة في شركة تشواو الزراعية:"سبعون بالمئة من عمال الكاكاو من النساء والباقي رجال، لكن ماذا يمكنني أن أقول ، الكاكاو هو حياتنا هنا في القرية.هو الذهب الأسود الذي لدينا وعملنا الذي نعتاش منه".



وتجفف حبوب الکاکاو في الساحة الرئيسية لتشوا والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر قوارب في البحر الكاريبي.

وتغطى الحبوب المستخرجة حديثا بأوراق الموز داخل غرفة تخمير خاصة تكون الرطوبة والحرارة فيها مرتفعتين وهي البيئة المثالية لتصبح الحبوب بالنكهة والملمس المطلوبين.

وقبل تخزينها وتعبئتها داخل أکياس تجفف حبوب الکاکاو في الشمس لثماني ساعات يوميا ولا ينبغي حصول أي خطأ في هذه العملية الحرفية لأن التخمير لفترة طويلة جدا أو في ظروف سيئة من شأنه أن يغير جودة الحبوب. أما مهمة العاملين القرويين الرئيسية فتتمثل في إنتاج الکاکاو النقي مئة بالمئة.



وقال ماوريسيو سوسا، سائق قارب ودليل سياحي في تشواو:"عندنا ممنوع قطع أي ثمرة كاكاو، في أعلى القرية يمكنك الذهاب إلى المتاجر لتذوق الجودة من شوكولاتة الكاكاو لهذا السبب نحافظ على ثروتنا التي لدينا".



وفيما تشتهر قرية تشواو الصغيرة التي تأسست عام الف وستمئة وستين ويقطنها نحو 3000 نسمة بمزارع الكاكاو وأفضله في العالم يباع الکيلوغرام الواحد من کاکاو تشواو بنحو عشرة دولارات بينما يباع الکيلوغرام من کاکاو ساحل العاج بنحو دولار واحد فقط.

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