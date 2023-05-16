علاقات سورية والعرب، تفضيل المستقبل على الماضي.. ليبيا وإقالة باشاغا والمجهول سيد الموقف

العالم - بانوراما

وقال وزير الخارجية السوري من جدة إن بلاده لا تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل؛ مؤكدا ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديثات التي تعترض العرب.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصويت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، لصالح اقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.

بالمقابل شدد المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية رافضا أي استثناءات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.