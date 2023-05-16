الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

علاقات سورية والعرب، تفضيل المستقبل على الماضي.. ليبيا وإقالة باشاغا والمجهول سيد الموقف

علاقات سورية والعرب، تفضيل المستقبل على الماضي.. ليبيا وإقالة باشاغا والمجهول سيد الموقف
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية، في مدينة جدة، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والتي تعقد نهار الجمعة المقبل.

العالم - بانوراما

وقال وزير الخارجية السوري من جدة إن بلاده لا تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل؛ مؤكدا ضرورة بذل الجهود لمواجهة التحديثات التي تعترض العرب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصويت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، لصالح اقالة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.

بالمقابل شدد المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية رافضا أي استثناءات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

الانتخابات التركية..جولة ثانية لتقرير مصير منصب الرئاسة والسودان.. عودة الاشتباكات بالرغم من توقيع اعلان جدة

تركيا.. ترقب وسط تضارب الأرقام حول نتائج الانتخابات

بانوراما.. فصائل المقاومة ترمم بناها القيادية العسكرية بشكل سريع جدا

الإصرار الإسرائيلي على سياسة الاغتيالات يفشل وساطات التهدئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملخص العين الإسرائيلية.. قلق صهيوني بعد رد"ثأر الأحرار"الموجع

بالفيديو... شاهد.. قرية تشواو "أم الكاكاو"في أدغال فنزويلا

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. علاقات سورية والعرب، تفضيل المستقبل على الماضي.. ليبيا وإقالة باشاغا والمجهول سيد الموقف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-05-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-05-2023