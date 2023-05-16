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مباحثات عراقية مصرية بشأن الصراع الدائر في فلسطين والسودان

مباحثات عراقية مصرية بشأن الصراع الدائر في فلسطين والسودان
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، أهم القضايا على الساحة الإقليميَّة والدوليَّة، وبخاصة الأوضاع في فلسطين و الصراع الدائر حالياً في السودان.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب المندلاوي ، أن الأخير "استقبل اليوم، السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل؛ لبحث سُبُل الارتقاء وتطوير العلاقات التاريخية – الأخوية التي تجمع الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مُناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليميَّة والدوليَّة، وبخاصة الأوضاع في فلسطين و الصراع الدائر حالياً في السودان، مؤكدين على ضرورة استمرار مساعي التهدئة وإنهاء الصراعات عبر القنوات الدبلوماسيَّة وتجنيب الشعوب ويلات الحروب".

وأكّد المندلاوي، على "ضرورة إيجاد آليات مبسطة بين البلدين الشقيقين لتسهيل إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) للمواطنين ورجال الاعمال والمستثمرين والطلبة الدارسين، وأهمية هذا الإجراء لتقوية العلاقات وتطويرها مستقبلاً".

ونوّه النائب الأول إلى "وجوب استثمار الانفتاح الكبير بالعلاقات بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبخاصة الاقتصادية منها والمتعلقة برفع حجم التبادل التجاري , فضلاً عن تفعيل عمل لجنة العلاقات المشتركة و تبادل الزيارات على المستويين الحكومي والتشريعي".

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