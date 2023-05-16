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الدوما الروسى يسن قانونا بإلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

الدوما الروسى يسن قانونا بإلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الدوما الروسى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بإلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا.

العالم- اوروبا

يذكر أن اتفاقية القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا هي معاهدة جرى التفاوض بشأنها والتصديق عليها فى السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، بهدف وضع حدود شاملة على فئات رئيسة من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا (من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال).

وألزمت تلك الاتفاقية بتدمير كميات الأسلحة الزائدة عن حدود المعاهدة. وطالبت المعاهدة بحدود متساوية لطرفيها، دول حلف شمال الأطلسى (الناتو) ودول حلف وارسو.

وجرى تعديل المعاهدة فى 1999 لتشمل التغييرات التى حدثت بعد انتهاء فترة الحرب الباردة. على خلفية توسع حلف الناتو وعزم الولايات المتحدة على نشر عناصر من نظامها للدفاع الصاروخى فى دول أوروبية.

كما قدم الجانب الروسى بقيادة فلاديمير بوتين طلبًا لتعديل المعاهدة فى الاجتماع الذى دعت له روسيا للدول الموقعة على المعاهدة فى فيينا فى يوليو 2007، وبعد رفض الطلب الروسى، وقع فلاديمير بوتين مرسومًا بتعليق مشاركة بلاده فى المعاهدة.

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