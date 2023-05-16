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وزير طرق إيران: سيتم إحياء طريق الحرير

وزير طرق إيران: سيتم إحياء طريق الحرير
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش، على إحياء طريق الحرير.

العالم - إيران

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير بذرباش عبر تويتر اليوم الثلاثاء، وذلك عقب زيارة أبوظبي لحضور مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023.

وأوضح وزير الطرق الإيراني: خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 الدولي في أبوظبي، تم التوصل إلى اتفاقات جيدة في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتعاون الشركات الإيرانية لإنجاز مشاريع السكك الحديدية في بلدان المنطقة، وأيضا استقطاب الشركات الاستثمارية والمالية من دول الجوار للمساهمة في المشاريع السككية والموانئ داخل البلاد.

علما أن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، غادر أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء متجها إلى العاصمة طهران.

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