رئيس المحكمة الإيرانية العليا يلتقي نظيره الروسي في موسكو

العالم - إيران

ولفت السيدأحمد مرتضوي، خلال اللقاء هذا، إلى الأواصر الآخذة بالنمو بين إيران وروسيا؛ داعيا إلى بذل الجهود المشتركة لتطوير التعاون القضائي بموازاة هذه العلاقات الرفعية.

كما قدم المسؤول القضائي الإيراني مسودة حول الاتفاق بين المحكمتين العليا الإيرانية والروسية، إلى فيشسلاف لابدوف حيث أبدى عن ترحيبه في هذا الخصوص.

وفي معرض التنويه بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، أكد مرتضوي على تعزيز التعاون الإيراني الروسي لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهابية.

إلى ذلك، أكد لابدوف على رغبة موسكو في توسيع العلاقات مع طهران، وقال: درسنا اقتراح إيران بشأن تطوير العلاقات القضائية، ونعرب عن استعدادنا لتوسيع التعاون بين البلدين.