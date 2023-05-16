جنوب أفريقيا: روسيا وأوكرانيا توافقان على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام

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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
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