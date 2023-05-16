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جنوب أفريقيا: روسيا وأوكرانيا توافقان على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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