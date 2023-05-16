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الأردن يبدأ بإرسال منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا

الأردن يبدأ بإرسال منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أرسل الأردن، اليوم الثلاثاء، دفعة أولى من منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا.

العالم - الأردن

وأفادت المصادر في مدينة درعا السورية، بوصول 5 شاحنات أردنية إلى الأراضي السورية، تحمل على متنها 10 منازل إقامة مؤقتة دعماً لمنكوبي الزلزال وصلت عن طريق مركز نصيب الحدودي مع الأردن.

والمنازل العشرة التي استلمتها مؤسسة (الأمانة السورية للتنمية)، هي دفعة أولى من 60 منزلا مقدمة من الشعب الأردني وجمعية (مسلمون حول العالم).

وأشار المهندس شادي أبازيد، مدير مركز نصيب الحدودي، إلى أن "الكرفانات التي وصلت مجهزة بشكل كامل للسكن مباشرة، لاسيما من جهة الأثاث والاحتياجات المنزلية".

وأضاف أبازيد أنه تم استلام الشحنة من قبل مندوب (الأمانة السورية للتنمية) لإيصالها إلى لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة اللاذقية.

وأوضح زيد الشنطي، ممثل جمعية (مسلمون حول العالم) أن "هذه الشاحنات تاتي كدفعة أولى، وستأتي دفعات أخرى تضم 60 كرفانة ستصل على مراحل عن طريق مركز نصيب الحدودي".

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الأردن يبدأ بإرسال منازل جاهزة لمتضرري الزلزال في سوريا

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