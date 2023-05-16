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الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب

الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

العالم- الامارات

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وأكدت الوزارة رفض أبو ظبي الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

ولفتت إلى ضرورة حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

كما شددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد توصلا خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

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الإمارات تعلق على تعرض سفارتي الكويت والأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب

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