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أصحَّاء ينشرون الوعي على كراسٍ متحركة

أصحَّاء ينشرون الوعي على كراسٍ متحركة
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أطلق صانع محتوى أردني مبادرة تهدف إلى نشر الوعي بمشكلات أصحاب الهمم، معتمداً أسلوباً طريفاً وجديداً من نوعه.

العالم-منوعات

ودعا الشاب الأردني عزت دبلان، الذي يستخدم كرسياً متحركاً منذ تشخيص إصابته بمتلازمة العظم الزجاجي، أصحاء إلى الجلوس على كرسي متحرك ومحاولة استخدامه في مهام يومية معتادة.

ونشر دبلان فكرته على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم «تجربة عزت»، لتحظى بتفاعل أكثر من 40 ألف متابع.

وأكد أن تجربته جاءت بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم، لا سيما في الأردن والعالم العربي.

وشرح التجربة في لقطات مصورة نشرها على الإنترنت، موضحاً أنه يستضيف كل مرة شخصاً من اختيار متابعيه للمشاركة في ذلك التحدي.

وقال إن الشخص الذي يقع عليه الاختيار يُطلب منه القيام بأمور من واقع حياة أصحاب الهمم، لاكتشاف مدى قدرته على أدائها مثلهم تماماً.

وأضاف أنه يختتم التحدي عادةً بسؤال الضيف عن مشاعره تجاه الفكرة الغريبة، مشيراً إلى أن مبادرته هي نوع من التوعية ولكن بأسلوب جديد.

وذكر أن السبب الذي دعاه إلى إطلاق المبادرة رغبته الملحَّة في تغيير الصورة النمطية الخاطئة لدى البعض تجاه أصحاب الهمم.

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