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الرئاسة التركية: الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح أردوغان

الرئاسة التركية: الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح أردوغان
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان.

العالم- تركيا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة تركية خاصة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال إن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو كبير جدا، معتبرا أنه من الصعب للمعارضة تخطي الفارق الذي وصل إلى 2.5 مليون صوت.

وأضاف قالن: "في حين أننا نحافظ على أصواتنا، نعتقد أن رئيسنا سيضيف على الأرجح أصواتًا جديدة لخانته في الجولة الثانية".

ورأى أن الشعب التركي صوّت لصالح أردوغان بنسبة 49.5 في المئة، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الحاصل في البلاد.

ويوم الأحد، أجريت في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من رجب طيب أردوغان مرشح "التحالف الجمهوري"، وزعيم حزب "تحالف الأمة" (تحالف الشعب) المعارض كليجدار أوغلو، وسنان أوغان مرشح "تحالف الأجداد".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.​​​​

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