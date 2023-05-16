دلالات عجز الكيان الصهيوني عن صد صواريخ المقاومة

العالم – العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار محمد علي الى ان دلالات ذلك، انه بدل من ان يحقق نتائج ازدادت تهشم قدرته الردعية تعمقا بمعنى انه بات واضحا بانه سابقا كان غير قادر على انهاء ظاهرة المقاومة لكنه كان يقول ان لديه ما يمنع المقاومة من توجيه ضرباتها الى العمق.

ولفت محمد علي الى أن الكيان يمتلك القبة الحديدية ويمتلك مقلاع داوود وغيره فماذا كانت النتيجة فالمعركة اثبتت هشاشة تلك الادوات، وكنا نظن ونفكر كخبراء ومتابعين ان لديهم خبرات عسكرية سياسية ان اغراق الصواريخ والتيارات المسيرة يشل القبة الحديدية ومقلاع داوود والان بصاروخ واحد صناعة محلية تمكنت حركة الجهاد من اسقاطه اسقاط القبه الحديديه ومقلع داود والذي يكلف 370 مليون وكل تحريك يكلف مليون دولار فماذا يعني ذلك؟.

ويرصد برنامج "العين الاسرائيلية"، بدقة مجريات العدوان الصهيوني على قطاع غزه والفشل الاستراتيجي والتكتيكي في تحقيق اهدافه بعد رد ثأر الأحرار الموجع الذي أسقط محاوله نتنياهون باستعاده قدرة الردع.

ويلقي برنامج"العين الاسرائيلية"الضوء على ما اثاره الاعلام الاسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عن تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية على واقع الكيان وجيش الاحتلال وما يعنيه من الفشل في ردع المقاومة رغم مسلسل اغتيالات قادتها فضلا عن محور المقاومة الذي سيزيد الطوق الناري والصاروخي حول الكيان الصهيوني.

كما يتناول البرنامج فشل نتنياهو في استعادة قدره الردع من خلال العدوان على قطاع غزة بفعل رد ثار الاحرار كان محطة متابعة من الاعلام في الكيان الاسرائيلي الذي أكد محللوه فشله في تحقيق هدفه.

ويبحث برنامج العين الاسرائيلية" في استعادة اعلام العدو لتوعد نتنياهو في بداية عدوانه وبعد اغتيال قادة سرايا القدس والمدنيين والاطفال والنساء معلنا احباط قيادة الجهات الاسلامي في غزة.

كما تطرق برنامج العين الاسرائيلي الى صواريخ المقاومة المتطورة التي وصلت الى تل ابيب واجواء القدس المحتلة، فرضت على جيش الاحتلال استخدام منظومة صاروخية مضادة لاول مرة وهي مقلاع داود التي لم تكن في خيار استخداماته في المعركة ولكنه اضطر الى ذلك تحت وطأة صواريخ المقاومة.

كما يتناول برنامج "العين الاسرائيلية"موضوع اللجوء الى استخدام الكيان مقلاع داود والقبة الحديدية لصد صواريخ المقاومة الفلسطينية لم يحقق لجيش الاحتلال أاي مكسب استراتيجي عسكري ولا حتى تكتيكي في مواجهه المقاومة وهو ما عبرت عنه قناة كان العبرية.

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