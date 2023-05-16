العراق يمدد اتفاق تزويد لبنان بالوقود مع زيادة 50%

العالم - العراق

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاتفاق الذي تم تمديده بين البلدين، بالشروط السابقة نفسها، يشمل زيادة 50% على الكمية السنوية لتصل إلى 1.5 مليون طن متري.

ويتضمن الاتفاق، تأمين كامل الكميات المتبقية في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول.

ويشمل أيضا زيادة كمية الوقود الشهرية إلى الضعف أو ما يعادل 160 ألف طن من زيت الوقود الثقيل شهريا بدلا من 80 ألف طن.

كما وافق الوزراء العراقي أيضا على إبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويا.

ووفقا للوكالة، سيتم العمل على المستوى الحكومي في لبنان والعراق لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة إلى التنفيذ.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الأخيرة للعراق في 6-7 من مايو/أيار الجاري، والتي بحث فيها هذه الاتفاقيات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.