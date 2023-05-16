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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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البيت الأبيض يعلن عن تعرض قافلة عربات أميركية لهجوم في نيجيريا دون وقوع إصابات في صفوف الأميركيين
كتائب القسام على حسابها في "تليغرام": سيف القدس لن يغمد
القيادي بحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش: مشروع المقاومة لن يتوقف بسقوط الشهداء واغتيال القادة بل ستبقى صواريخه حاضرة في الميدان
أ ف ب: قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
مسؤول أفغاني: رئيس الوزراء الحالي الملا محمد حسن طلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية
مسؤول أفغاني: تعيين المولوي عبد الكبير رئيسا للوزراء بشكل مؤقت في أفغانستان
ا ف ب: منطقة كردستان العراق تعلن مقتل 3 مقاتلين إيزيديين من تنظيم مرتبط بحزب العمال الكردستاني بقصف مسيّرة قالت إنها تركية شمال العراق
مراسلة العالم: لندن تعتزم إنشاء تحالف دولي لتزويد اوكرانيا بمقاتلات إف-16
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الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.