آخر تطورات إنطلاق مسيرة الإعلام الإستيطانية في القدس المحتلة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أنه بعد ساعتين سيتوجه آلاف المستوطنين من منطقة القدس الغربية الى منطقه باب العامود الى المنطقه الشرقيه من قبل وتحدث الاعلام الغربي العبري على انه سيكون هناك اكثر من 200,000 مستوطن بمشاركة عدد من الوزراء ومن اعضاء الكنيست الاسرائيلي.

ولفت مراسلنا الى قيام الاحتلال بنشر اكثر من 3500 شرطي اسرائيلي لتأمين هذه التظاهرة، منوها الى أن هذه المسيره تاتي بما يعرف بالاحتفال بما يسمونه"يوم توحيد القدس"، ولكن واصرار هذه الحكومة اليمينية ياتي في ظل تولي اليمين المتشدد المتطرف زمام الامور ولذلك فهو معني جدا في أن تجري هذه المسيرة اليمينية المتطرفة وكانها استفتاء لبنيامين نتنياهو وفقا وفق المعارضة والمسيرات التي تشارك فيها الالاف.

وكان قد أكد مراسلنا أن الاحتلال نشر أكثر من 3500 عنصر تحسبا لمسيرة الأعلام، وأوضح أن المسيرة ستلتزم بالمسار كما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي.

وقال مراسلنا الى أن هناك انتشار بأكثر من 3500 شرطي، وأيضا أفراد الوحدة الخاصه وجهاز الشباك.

ونوه مراسلنا على أن المسيرة ستنطلق من القدس الغربية وتصل إلى المنطقة الشرقية في القدس، من شارع يافا وصولا إلى باب الجديد ومن ثم باب العمود.

وشدد على أنها ستتوقف عند باب العامود لا غير، كما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، مؤكدا أن هناك التزام من قبل ما يعرف بالمتحدث باسم شرطة الاحتلال أنه لن تكون هناك مسارات أخرى.

وتنطلق عصر اليوم الخميس 18 مايو 2023، مسيرة أعلام فلسطينية نحو الحدود الشرقية لمدنية غزة، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستيطانية التي ينظمها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وقال مراسلنا، إن الآلاف سيشاركون في المسيرة التي ستتوجه إلى مخيم ملكة شرق غزة بعد صلاة العصر مباشرة، وسيتخللها رفع العلم الفلسطيني وفعاليات مختلفة، تأكيدًا على رفض العدوان الصهيوني على مدينة القدس والمتمثل بمسيرة الأعلام.



وكان قد أكد مراسلنا أن الاحتلال نشر أكثر من 3500 عنصر تحسبا لمسيرة الأعلام، وأوضح أن المسيرة ستلتزم بالمسار كما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي.

ولفت مراسلنا الى أن هناك انتشار بأكثر من 3500 شرطي، وأيضا أفراد الوحدة الخاصه وجهاز الشباك.

ونوه مراسلنا على أن المسيرة ستنطلق من القدس الغربية وتصل إلى المنطقة الشرقية في القدس، من شارع يافا وصولا إلى باب الجديد ومن ثم باب العمود.

وشدد على أنها ستتوقف عند باب العامود لا غير، كما تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي، مؤكدا أن هناك التزام من قبل ما يعرف بالمتحدث باسم شرطة الاحتلال أنه لن تكون هناك مسارات أخرى.

وتنطلق عصر اليوم الخميس 18 مايو 2023، مسيرة أعلام فلسطينية نحو الحدود الشرقية لمدنية غزة، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستيطانية التي ينظمها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وقال مراسلنا، إن الآلاف سيشاركون في المسيرة التي ستتوجه إلى مخيم ملكة شرق غزة بعد صلاة العصر مباشرة، وسيتخللها رفع العلم الفلسطيني وفعاليات مختلفة، تأكيدًا على رفض العدوان الصهيوني على مدينة القدس والمتمثل بمسيرة الأعلام.

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