عمران خان: الشرطة الباكستانية تحيط بمنزلي وتستعد لاعتقالي

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يأتي ذلك رغم تمديد محكمة إسلام آباد العليا منع اعتقال خان في القضايا المرفوعة ضده حتى نهاية الشهر الجاري. ويلاحق عمران خان في عدد من القضايا ومنها دعوى تتعلق بالفساد وأخرى بغسل الأموال، بينما يؤكد هو انها قضايا سياسية.



كما تتهمه السلطات بإيواء نحو ثلاثين إلى اربعين شخصا من انصاره تصفهم بالإرهابيين، وتمهل قيادة حزبه الانصاف اربع وعشرين ساعة لتسليمهم'.



وقد استدعت هيئة المحاسبة الوطنية الباكستانية عمران خان وزوجته، للمثول أمامها، في القضية المعروفة ب 'أرض جامعة القادر'، وهي القضية التي اعتقل خان بسببها الأسبوع الماضي قبل أن يفرج عنه بكفالة.



وكتب عمران خان على تويتر أنها ربما تكون آخر تغريدة له، مضيفا أنه 'يخشى أن تكون باكستان في طريقها إلى الدمار، إذا لم تمارس الحكمة اليوم'.

وفي وقت سابق، أكد خان في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور، أنه 'لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة. ينبغي انتزاعها، والتضحية من أجلها'.

ونفى أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين في التخريب الذي طاول منشآت عسكرية، داعيا إلى 'تحقيق مستقل' في أعمال العنف.

وطالب الشرطة بالحضور إلى مسكنه بأوامر تفتيش منتظمة والقبض على الإرهابيين المزعومين الذين يدعون انهم يختبئون في منزله بدلا من إثارة الفوضى.

واتهم عمران الحكومة بالسعي إلى الوقيعة بينه وبين الجيش، قائلا إنه لطالما دافع عن الجيش، وإنه في حال وجود أي محاولة لإضعافه سيصير الوضع إلى ما يشبه العراق وسوريا.

في المقابل حذر رئيس الوزراء الحالي ​شهباز شريف، من أن 'أولئك الذين أظهروا سلوكا مناهضا للدولة، سيعتقلون ويحاكمون أمام محاكم ​مكافحة الإرهاب​'.



وأثار القبض على عمران خان احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل اكثر من عشرة واصابة المئات واعتقال الالاف.

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