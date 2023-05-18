الرئيس السوري يسرق الأضواء بعد سنوات من العزلة

العالم - خاص بالعالم

مشاركة الأسد في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد الجمعة في مدينة جدة السعودية؛ تأتي بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

الأسد أكد حينها أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

بالتزامن بدأ رؤساء وقادة وملوك الدول العربية يتوافدون إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية.

حيث تشهد المدينة لقاءات جانبية على هامش القمة العربية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية، سيكون الاسد شريكا فيها ايضا.

وهي المرة الاولى التي يشارك فيها الاسد منذ العام الفين وعشرة بعد تعليق دور دمشق في القمة.

وكان وزراء خارجية الدول قد ناقشوا جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة؛ بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أكد أن مشاركة سوريا في هذه القمة هي فرصة جديدة للتأكيد على أن دمشق لا تتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل.

وتصدرت سوريا وفلسطين محور النقاشات التي تضمنت مشروع قرار بخصوص سوريا والحل السياسي فيها؛ كما تضمنت النقاشات مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.

فضلا عن جدول أعمال القمة العربية ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمالها والتي تتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك.

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