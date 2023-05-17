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الرئيس السوري يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيس السوري يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تعزيز مكانة سورية مجدداً على الخارطة الكروية والجهود المبذولة لرفع الحظر عن الملاعب السورية كانت محور الحديث خلال لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

العالم - سوريا

وبحضور كل من فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام وصلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، تحدث الشيخ سلمان خلال اللقاء عن الجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الجانب السوري لتقديم الدعم اللوجستي لملاعب كرة القدم السورية، والمساعدة في رفع الحظر المفروض عليها منذ سنوات.

وأكد الشيخ سلمان استعداد الاتحاد الآسيوي لتقديم كل أنواع الدعم للمنتخبات السورية بما فيها الدعم اللوجستي من خلال الأموال الموجودة لدى الاتحاد والتي ترجع عائديتها للاتحاد السوري لكرة القدم.

وفي نهاية اللقاء عبّر رئيس الاتحاد الآسيوي عن شكره وتقديره للرئيس الأسد على استقباله واهتمامه المستمر للنهوض بمستقبل الرياضة السورية.

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الرئيس السوري يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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