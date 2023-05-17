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اتّهام النائب الأردني عماد العدوان بمُحاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الضفّة الغربية

اتّهام النائب الأردني عماد العدوان بمُحاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الضفّة الغربية
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

 وجّه مدّعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء إلى النائب الأردني عماد العدوان الذي رفعت عنه الحصانة تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد محاميه علي المبيضين.

العالم - الأردن

وقال المبيضين لوكالة فرانس برس إن “النائب عماد العدوان مثل (الثلاثاء) أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب امام مدعي عامها على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية وذهب على معبر حدودي الشهر الماضي” حسب قوله.

واوضح المبيضين إن “مدعي عام المحكمة وجه للعدوان تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات والقيام باعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتهديد الامن المجتمعي”.

ويواجه العدوان في حال إدانته بهاتين التهمتين عقوبة تصل الى السجن 15 عاما بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

وسلمت الإحتلال النائب العدوان إلى السلطات الأردنية في السابع من الشهر الحالي.

ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه بناءا على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل أن السلطات "الإسرائيلية" أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

يبلغ عماد العدوان 35 عاما وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن.

وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وادعت وسائل إعلام عبرية حينها أن سلطات الكيان كانت قد أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية المحتلة، من دون تحديد وجهتها النهائية أو الغاية من تهريبها.

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اتّهام النائب الأردني عماد العدوان بمُحاولة تهريب أسلحة وذهب إلى الضفّة الغربية

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