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الكشف عن تشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين المغرب و كيان الاحتلال

الكشف عن تشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين المغرب و كيان الاحتلال
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرباط، عن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية "الإسرائيلية"

العالم-المغرب

ونشر موقع مجلس النواب المغربي، أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها.

وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.

وقال المجلس إن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية (مساندة للأغلبية)".

وفي 21 نوفمبر الماضي، صادق مجلس النواب المغربي على أول اتفاقية موقعة مع كيان الاحتلال تتعلق بالخدمات الدولية.

وكانت الحكومة المغربية وقعت في 16 أكتوبر 2021، على اتفاقيتين مع "إسرائيل"، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت سلطات الاحتلال والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

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