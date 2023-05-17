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إصابات خلال التصدي للإحتلال "الاسرائيلي" خلال اقتحامه “قبر يوسف” بنابلس

إصابات خلال التصدي للإحتلال
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصيب عدة مواطنين فلسطينيين برصاص الإحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاربعاء خلال مواجهات واشتباكات واسعة شهدتها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، خلال محاولة المواطنين التصدي لاقتحام المستوطنين الصهاينة من اقتحام مقام يوسف بالمدينة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية ان “شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، كما وأصيب ثلاثة اخرون على الأقل بالرصاص المعدني، وأصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في يده، والعشرات بحالات اختناق، بينهم طاقم اسعاف الهلال الأحمر الذي تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال ذلك”، وتابعت “أصيب شاب بالرصاص الحي بمنطقة الظهر خلال المواجهات المندلعة في المنطقة الشرقية بنابلس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا”.

ولفتت المصادر الى ان “جنود العدو استهدفوا منزلا في منطقة عسكر البلد المجاورة لمقام يوسف، بقنابل الغاز ما اسفر عن إصابة عدة مواطنين بالاختناق، وتم نقل اثنين الى المستشفى للعلاج”، واضافت ان “النيران اشتعلت في سطح بناية بشارع عمان، القريب من مقام يوسف اثر اطلاق قوات الاحتلال النار بكثافة في المنطقة”.

ويشار الى قوات كبيرة من جيش العدو اقتحمت الليلة الماضية المنطقة الشرقية من نابلس وانتشرت في محيط مقام يوسف لتمكين المستوطنين الصهاينة من اقتحامه ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، ألقيت خلالها زجاجات حارقة وأطلق مقاومون الرصاص كما وفجروا عبوات ناسفة محلية الصنع خلال تصديهم لقوات الاحتلال.

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