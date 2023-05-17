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ردا على تصريحات غروسي؛

اسلامي: الوكالة غير مسؤولة عن المفاوضات النووية

اسلامي: الوكالة غير مسؤولة عن المفاوضات النووية
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني محمد اسلامي ردا على تصريح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي القاضي بأنه من غير المحتمل أن يتم تحديد مصير خطة العمل الشاملة المشتركة في الأشهر المقبلة، قال: الوكالة ليست مسؤولة عن المفاوضات، فهذه المسؤولية تقع على عاتق مجموعة 1 + 5.

العالم - ايران

وتابع اسلامي قائلا ان العلاقات بين إيران والوكالة قائمة على أساس اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والمراقبة مستمرة، ولم يكن هناك خلل فيها، ولم يحدث اي انقطاع وهي مستمرة.

واضاف : الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفا مفاوضا فيما يخص خطة العمل المشتركة الشاملة ( الاتفاق النووي) .

وفند مزاعم وكالة بلومبرج حول تقليص الرقابة وقال بخصوص بدء المفاوضات: إن علاقات إيران مع الوكالة قائمة ومستمرة بحسب بيان طهران.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان حظر الأسلحة سيرفع في أكتوبر 2023 ، قال إسلامي: نعم ، وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، يجب رفع حظر الأسلحة.

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ردا على تصريحات غروسي؛ اسلامي: الوكالة غير مسؤولة عن المفاوضات النووية

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