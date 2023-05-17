شاهد.. عشرات الإصابات في منطقة قبر يوسف شرق نابلس

العالم - خاص بالعالم

المصادر الفلسطينية قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز بهدف تامين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف

في المقابل تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال والمستوطنين لتدور معارك بين الجانبين أسفرت عن إصابة نحو مئة فلسطيني وبعضهم في حال حرجة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد استهدف الفلسطينيون آليات الاحتلال بتفجير عبوات ناسفة ورشقات من الرصاص

وفي مدينة القدس المحتلة اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفع مستوى التأهب والاستنفار في صفوف قواتها مع اقتراب ما يسمى بمسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس، وقالت مصادر الاحتلال إن نحو ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة سيشاركون في تأمين المسيرة

وفي الاطار شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في المدينة المقدسة وأصدرت أوامر بإبعاد عشرات الأشخاص عن المدينة تمهيدا للمسيرة. فيما حذر مسؤولون أمنيون وزراء في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من مغبة إطلاق تصريحات غير مسؤولة قد تؤدي لإشعال الوضع الميداني

من جهتها، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو، تحت عنوان 'سيف القدس لن يغمد'، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لمعركة 'سيف القدس'، ويوثق الفيديو مشاهد إطلاق رشقات صاروخية نحو القدس، وذلك عشية مسيرة الأعلام

يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت خلال معركة سيف القدس عام الفين وواحد وعشرين أكثر من أربعة آلاف صاروخ أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر إسرائيليا وإصابة ثلاثمئة وثلاثين آخرين.