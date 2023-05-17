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ايران تتفق مع روسيا على تسهيل التجارة وزيادة الترانزيت

ايران تتفق مع روسيا على تسهيل التجارة وزيادة الترانزيت
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أتفق "محمد رضواني فر" رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ونظيره الروسي " روسلان داودوف" على تسهيل التجارة وزيادة حجم الترانزيت ( النقل بالعبور) بين البلدين.

العالم- ايران

وأوضح رضواني فر، في اجتماع عقد في طهران اليوم الاربعاء، أن الجمارك الايرانية على استعداد بجانب تسهيل التجارة البينية، تقديم خدمات وتسهيلات للنشطاء الاقتصاديين الروس في اطار "الممر الجمركي الاخضر".

وأشار الى اتفاقية الترانزيت الثلاثية بين ايران وروسيا وآذربيجان مبيّنا أن على ضوء امكانيات الترانزيت الكبيرة بين البلدين والممر الدولي " الشمال- الجنوب"، فانه وعبر تطوير التعاون سيشهد حجم الترانزيت زيادة ملحوظة.

وأستطرد أن الافادة من بحر قزوين وتطوير التبادل البحري للبضائع وعبر طاقة السكك الحديدية في منفذ " سرخس" (شمال شرق) سيسرع من تيرة التبادل التجاري الذي توقع تضاعفه بواقع 3 مرات على خلفية الطاقات الاقتصادية وتنوع حجم الانتاج بالبلدين.

من جانبة أكد رئيس مصلجة الجمارك الروسية، أن الممر الجمركي الاخضر القائم بين البلدين أحد مسارات زيادة التبادل التجاري البيني.

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ايران تتفق مع روسيا على تسهيل التجارة وزيادة الترانزيت

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