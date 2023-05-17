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عبداللهيان يزور سيستان وبلوشستان لمتابعة حقوق ايران في مياه هيرمند

عبداللهيان يزور سيستان وبلوشستان لمتابعة حقوق ايران في مياه هيرمند
الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني عن زيارة الوزير حسين أمير عبداللهيان إلى محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) لمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق إيران المائية من نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان.

العالم- ايران

واوضح كنعاني بان الهدف من هذه الزيارة هو المشاركة في اجتماع مع مسؤولي محافظة سيستان وبلوشستان لمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق إيران المائية في مياه نهر هيرمند.

واضاف: سيرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة، حسن كاظمي قمي ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الشؤون الأفغانية ، وسيد رسول موسوي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية.

وصرح وزير الخارجية مؤخرًا في لقاء مع ممثل مدينة زابل في مجلس الشورى الاسلامي أن السعي من اجل تامين حقوق ايران المائية من نهر هيرمند يعد أحد الواجبات الذاتية لوزارة الخارجية.

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