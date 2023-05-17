عبداللهيان يزور سيستان وبلوشستان لمتابعة حقوق ايران في مياه هيرمند

العالم- ايران

واوضح كنعاني بان الهدف من هذه الزيارة هو المشاركة في اجتماع مع مسؤولي محافظة سيستان وبلوشستان لمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق إيران المائية في مياه نهر هيرمند.

واضاف: سيرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة، حسن كاظمي قمي ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الشؤون الأفغانية ، وسيد رسول موسوي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية.

وصرح وزير الخارجية مؤخرًا في لقاء مع ممثل مدينة زابل في مجلس الشورى الاسلامي أن السعي من اجل تامين حقوق ايران المائية من نهر هيرمند يعد أحد الواجبات الذاتية لوزارة الخارجية.