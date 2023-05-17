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شاهد.. البرلمان التونسي والمحاصصة غير القانونية

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

اتهمت مجموعة من النواب غير المنتمين إلى كتل بالبرلمان التونسي رئيس البرلمان بخرق القانون وتجاوز النظام الداخلي فيما يتعلق بتوزيع الحصص والتمثيلية داخل هياكل البرلمان لصالح الكتل النيابية.

العالم – خاص بالعالم

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