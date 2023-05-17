بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

العالم-الامارات

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد بحث في اتصال هاتفي مع رجب طيب أردوغان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وجسب "وام"، قدم الشيخ محمد بن زايد التهاني للرئيس أردوغان بنجاح العملية الانتخابية، معربا سموه عن أمله بأن تعود هذه الانتخابات بالخير و الفائدة على الشعب التركي الصديق.

ويوم الأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس المنتهية ولايته مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، و مرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان

في حين أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار يوم الاثنين رسميا، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.