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كنعاني: ندين بشدة بيان اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع ضد إيران

كنعاني: ندين بشدة بيان اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع ضد إيران
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

 علّق المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية " ناصر كنعاني"على بيان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى في نيجاتا اليابانية معرباً ادانة ايران الشديدة ذلك الجزء من البيان الذي يوجه اتهامات وهمية لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الخارجية موجهاً حديثه لمجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة الذين يحاولون مع أعضائهم المحدودين فرض المطالب بالآليات الدولية متعددة الأطراف بطريقة انتقائية وعفا عليها الزمن، انه وبدلاً من توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، ندعوهم للتوقف عن ممارساتهم المؤسفة المتمثلة في مرافقة واسترضاء العقوبات الأمريكية غير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد الشعب الايراني العظيم.

كما واكّد كنعاني على انه يجب أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام شعب إيران الموقر والمجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والإجراءات ضد الأنظمة الدولية، بدلاً من المشاركة وتأكيد المواقف الأحادية وغير العادلة.

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