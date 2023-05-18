مجلس الأمن يبحث اليوم مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف

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وستبدأ الجلسة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقريرًا للمجلس.

وفي 11 مايو/ أيار، أعلنت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا، بناءً على تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم هذه الصواريخ فقط ضد أهداف في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا جزءًا من أراضيها.

وردًا على ذلك، أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذا التصرف يستدعي ردًا مناسبًا، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تسليم لندن لصواريخ "ستورم شادو" ذات المدى البعيد لكييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الأوكراني.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تستمر منذ 24 فبراير/ شباط 2022. ومع ذلك، أكدت موسكو في عدة مناسبات أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.