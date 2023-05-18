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مسيرة أعلام فلسطينية شرق غزة رفضا لمسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس

مسيرة أعلام فلسطينية شرق غزة رفضا لمسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تنطلق عصر اليوم الخميس، مسيرة أعلام فلسطينية نحو الحدود الشرقية لمدنية غزة، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستيطانية التي ينظمها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية إن الآلاف من الفلسطينيين سيشاركون في المسيرة التي ستتوجه إلى مخيم ملكة شرق غزة بعد صلاة العصر اليوم الخميس مباشرة، وسيتخللها رفع العلم الفلسطيني وفعاليات مختلفة، تأكيدًا على رفض العدوان الصهيوني على مدينة القدس والمتمثل بمسيرة الأعلام".

وتأتي هذه الفعالية تأكيدا إضافيا على تمسك الفلسطيني بمقدساته ورفضه المس بها وانتهاكها من قبل المستوطنين وقادتهم المتطرفين.

بدورها حركة "حماس" أكدت على أن المعركة مع الاحتلال الصهيوني على هوية المسجد الأقصى المبارك ما زالت مفتوحة وماضية، مُشددة على أنها لن تسمح له بتمرير مخطط بسط سيادته أو فرض سيطرته عليه من خلال تسيير مسيرة الأعلام للمستوطنين أو الاقتحامات المتكررة له.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريحٍ صحفي، إن "سماح حكومة الاحتلال الفاشية للجماعات المتطرفة بتسيير مسيرة الأعلام للمستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ولا سيما صباح اليوم الخميس، يجب أن تشكل استنهاضا لكل عربي ومسلم".

وبيّن القانوع أن المطلوب فلسطينيا الاستنفار وشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته لحمايته وتصعيد ساحات الاشتباك مع الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

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