عضو المجلس المركزي في حزب الله: تبدّلت موازين القوى وأفقدت أمريكا هيمنتها

العالم- لبنان

وفي كلمة له اليوم الخميس خلال لقاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أضاف الشيخ البغدادي أن ما حدث بالأمس في فلسطين من هزيمة واضحة للكيان الإسرائيلي ضد مقاومة محاصرة وشعب مستضعف، يدلّ على التبدّل في موازين القوى، وقال إن الحرب الغربية مع روسيا في أوكرانيا والموقف الصيني الصلب والتماسك في محور المقاومة، كل ذلك جعل العالم يتجه نحو خريطة جديدة لا تكون فيها أمريكا السيد المطاع والمهيمن.

وأكد سماحته أن على الذين لا زالوا يراهنون على الكيان المؤقت في إضعاف محور المقاومة أن ييأسوا، لأنّ قادة العدو هم أكثر حاجة اليوم إلى من يساعدهم على الخروج من مأزقهم المتفاقم بعد الهزائم المتكررة.

واعتبر أنّ أمريكا لم تعد قادرة على الإستفادة من سياسة العقوبات الظالمة، التي فرضتها دون وجه حق على الشعوب المؤيدة لحكوماتها، بدليل أنّ هذه الدول لازالت تفرض إرادتها وتتمسك بخياراتها، حتى أنّ بعض حلفائها قدموا مصالحهم على المصلحة الأمريكية التي تُريدهم "بقرة حلوب" على حساب دماء واقتصاد أبنائها.

وختم الشيخ البغداداي بالقول: ألا يكفي هذا المشهد ليستيقظ البعض في لبنان ويسيروا بقرار وطني لإنقاذ بلدهم وتخليص شعبهم الذي يئنّ تحت وجع الضغط الإقتصادي، فلنذهب جميعًا إلى انتخاب رئيس يكون على قدر قامة لبنان.