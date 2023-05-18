المستوطنون يخرجون في مسيرة استفزازية بالأعلام عند باب العامود بالقدس

العالم- فلسطين

و حسب وكالة "شهاب" الإخبارية في هذا الفيديو هناك مشاهد لتجمعات مسيرة الأعلام في منطقة اللد بالداخل المحتل...

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هذا وتنطلق عصر اليوم الخميس، مسيرة أعلام فلسطينية نحو الحدود الشرقية لمدنية غزة، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستيطانية التي ينظمها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وسيشارك الآلاف من الفلسطينيين في المسيرة التي ستتوجه إلى مخيم ملكة شرق غزة بعد صلاة العصر اليوم الخميس مباشرة، وسيتخللها رفع العلم الفلسطيني وفعاليات مختلفة، تأكيدًا على رفض العدوان الصهيوني على مدينة القدس والمتمثل بمسيرة الأعلام".

وتأتي هذه الفعالية تأكيدا إضافيا على تمسك الفلسطيني بمقدساته ورفضه المس بها وانتهاكها من قبل المستوطنين وقادتهم المتطرفين.