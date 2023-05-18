الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

المستوطنون يخرجون في مسيرة استفزازية بالأعلام عند باب العامود بالقدس

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية بأنه خرج المستوطنون في مسيرة الأعلام عند باب العامود بالقدس المحتلة بحماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال .

العالم- فلسطين

و حسب وكالة "شهاب" الإخبارية في هذا الفيديو هناك مشاهد لتجمعات مسيرة الأعلام في منطقة اللد بالداخل المحتل...

11

هذا وتنطلق عصر اليوم الخميس، مسيرة أعلام فلسطينية نحو الحدود الشرقية لمدنية غزة، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستيطانية التي ينظمها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وسيشارك الآلاف من الفلسطينيين في المسيرة التي ستتوجه إلى مخيم ملكة شرق غزة بعد صلاة العصر اليوم الخميس مباشرة، وسيتخللها رفع العلم الفلسطيني وفعاليات مختلفة، تأكيدًا على رفض العدوان الصهيوني على مدينة القدس والمتمثل بمسيرة الأعلام".

وتأتي هذه الفعالية تأكيدا إضافيا على تمسك الفلسطيني بمقدساته ورفضه المس بها وانتهاكها من قبل المستوطنين وقادتهم المتطرفين.

روابط ذات صلة

مسيرة أعلام فلسطينية شرق غزة رفضا لمسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو المجلس المركزي في حزب الله: تبدّلت موازين القوى وأفقدت أمريكا هيمنتها

العراق.. القبض على 6 مطلوبين بتهمة الارهاب في صلاح الدين

بالفيديو... المستوطنون يخرجون في مسيرة استفزازية بالأعلام عند باب العامود بالقدس

لن تعيد مسيرة الأعلام صورة المنتصر في القدس إلى الاحتلال + فيديو

رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك

حكومة الاحتلال تفجر الأوضاع من أجل الحفاظ على بقائها + فيديو