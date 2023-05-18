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حكومة الاحتلال تفجر الأوضاع من أجل الحفاظ على بقائها + فيديو

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) 2023.05.18 – أكد مراسل قناة العالم الإخبارية في رام الله أن الوضع في الضفة والقدس متوتر جدا على أعتاب إقامة الاحتلال لمسيرة الأعلام، مشددا على أن حكومة الاحتلال تجري هذه المسيرة الاستفزازية لتفجير الأوضاع من أجل الحفاظ على بقائها.

العالم فلسطين

وأكد الزميل فارس الصرفندي أن الوضع في الضفة الغربية ومدينة القدس متوتر جدا بشكل عام، والحالة حالة انتظار لما يمكن أن يحدث في الساعات المقبلة.

وأضاف: واضح تماما أن هذه الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وفي عضويتها سموتريتش و بن غفير تريد أن تفجر الأوضاع بشكل من الأشكال من أجل الحفاظ على بقائها.. فنحن نتحدث عن محاولة يائسة من قبل الحكومة لأن تظل في مكانها بعد حالات التشتت.

وبشأن مسيرة الأعلام شدد مراسلنا أن: هم يعرفون تماما أنها مسيرة استفزازية، والهدف الرئيسي من هذه المسيرة هو أن يذهبوا باتجاه تفجير الأوضاع في القدس، فهم يشعرون أنهم يخسرون الآن في الشارع الإسرائيلي، وأنهم لن يظلوا في مكانهم، لذلك هم على استعداد لأن يضحوا بالإسرائيليين بشكل عام، لأن هذه المعركة إذا قامت فإن الخاسر الأكبر سيكون فيها الاحتلال الإسرائيلي، لان الإسرائيلي لم يتحمل أن يجلس في الملاجىء ثلاثة أو أربعة أيام ورأينا كيف كانوا يخاطبون الحكومة الإسرائيلية بضرورة أن تتوقف هذه الحرب.. فكيف إذا اتجهت الأمور إلى تفجير أكبر مما حدث في الأيام الماضية في قطاع غزة.

وخلص إلى القول إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي: حكومة يائسة، وتحاول أن تصنع لنفسها مكانة حتى لو كان ذلك على دماء الفلسطينيين والإسرائيليين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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