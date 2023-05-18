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أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحافيين تركيين

أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحافيين تركيين
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنّها استدعت السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز على خلفية اعتقال الشرطة الألمانية صحافيين تركيين بمدينة فرانكفورت.

العالم - تركيا

وقال البيان إنّ "توقيف ممثلي صحيفة صباح من قبل الشرطة الألمانية دون مبرر، يُعدّ عملاً من أعمال المضايقة والترهيب ضد الصحافة التركية".

ودان البيان هذا العمل، واصفاً إيّاه بـ"الدنيء" ضد الصحافيين، مطالباً السلطات الألمانية بالإفراج الفوري عن "الصحافيين اللذين استهدفهما بلاغٌ كاذب".

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أنّ السلطات التركية تتخذ الإجراءات اللازمة في ألمانيا في هذا الشأن.

واليوم، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنّ الشرطة الألمانية داهمت مكتب صحيفة "صباح" التركية في فرانكفورت قبل اعتقال الصحافيين.

وقالت الخارجية التركية إنّ الصحافيين اعتُقلا بسبب تغطيتهما لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، بعد تقدّم أحد أعضاء الشبكة بشكوى ضدهما.

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أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحافيين تركيين

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