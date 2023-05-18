هل تغطي مسيرة الإعلام الإستيطانية على فشل الاحتلال في عدوانه على غزة؟

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وقال فضل الشيخ ان ما رأيناه من هتافات اسرائيلية تؤكد بالوجه الصريح بان هؤلاء الوزراء الاسرائيليون مهزومون ومأزومون بمعنى انهم يطلقون الشعارات ضد العرب ويحاولون التأكيد على السيادة في القدس وبالتالي يعتبر هذا دليل على ضعفهم بعد مرور 56 عام من احتلال القدس وضم شطها الشرقي من القدس المحتلة.

وأضاف الشيخ ان ما يعرف بـ"يوم القدس" عند الاحتلال وهذه المسيرة هي عباره عن عرض عضلات وقوة بعد الضعف والهزيمة الذي تعرضت له "اسرائيل"، وتاتي هذه المسيرة في ظل التحذيرات والتحصينات الاسرائيلية حيث أن اكثر من 3000 شرطي اسرائيلي يحصّنون هذه المسيرة الاسرائيلية في ظل تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.

ولفت الشيخ الى انتشار القناصة الاسرائيليه على أسطح سور المسجد الاقصى المبارك والقدس مبينا وجود حاله التأهب القصوى واطلاق صواريخ، منوها بانطلاق عمليات رد فلسطينية على هذه المسيرة من الضفه الغربيه، مع وجود توصيات لجيش الكيان بان يقوم باغلاق الضفة الغربية حتى لا يشوش على سير هذه المسيرة.

بدورها، أكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية هي محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض سيطرته وسيادته على المسجد الأقصى المبارك، داعية إلى التصدي للمخططات التي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدّساتها.

وصباح اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وإنّ أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعة واحدة، وقاموا بجولات استفزازية فيه، ومع أُولى ساعات النهار، بدأ المستوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، ودخل العشرات منهم باحاته وسط حراسة من شرطة الاحتلال. وذكرت مواقع فلسطينية أن وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال شارك في اقتحام المسجد.

كذلك، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إلى أنّ هناك استنفاراً عالياً في مختلف المناطق خشية تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وإطلاق صواريخ خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وتأتي "مسيرة الأعلام" هذا العام بعد أيام على شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، استُشهد خلاله نحو 33 فلسطينياً، وأُصيب آخرون نتيجة الغارات التي استهدفت منازل المدنيين ومواقع المقاومة في مناطق متعددة في القطاع.

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