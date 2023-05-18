مصادر سودانية تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بمفاوضات جدة

العالم - خاص بالعالم

وقال شهود عيان أن انفجارا ضخما وقع وسط العاصمة السودانية تصاعدت على اثرة أعمدة الدخان في المكان، كما شهدت مناطق في جنوب الخرطوم وقوع اشتباكات شديدة بالأسلحة الثقيلة وقصف جوي من قبل الطائرات الحربية.



سياسيا قال مصدران سودانيان مطلعان إن المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تجري بوساطة أميركية سعودية في مدينة جدة، اقتربت من الوصول لاتفاق يحقق هدنة حقيقية تحت رقابة خارجية.

وأكد المصدران أن وصول الطرفين لاتفاق بات قريبا يتم فيه إجلاء المرضى والجرحى وفتح مسارات آمنة للمدنيين، وأكدت المصادر أن العقبة التي تعترض المفاوضات هي محاولة إقحام موضوع هيكلة القوات المسلحة وإخراج المفاوضات من مسارها الفني إلى مسار سياسي أوسع.

انسانيا اعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى اكثر من ثمنمائة واربعين قتيلا جراء الاشتباكات بالإضافة إلى اكثر من ثلاثة الف واربعمئة جريحا.

وقالت النقابة ان الاشتباكات التي دخلت شهرها الثاني تسبب في وقوع معاناة إنسانية كبيرة في ظل تفاقم الوضع من خلال نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه، واستمرار حالة النزوح من مناطق القتال.

هذا وقدرت الأمم المتحدة بنحو 25 مليون شخص عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان، وأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات الطارئة الضرورية للبلاد.



وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هذا العدد هو أكبر عدد محتاجين لمساعدات إنسانية تسجله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق، وتوقع أن يتجاوز عدد الفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة المليون هذا العام.

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