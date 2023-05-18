لحظة بلحظة... مسيرة الأعلام الاستفزازية تقابلها مسيرات فلسطينية + فيديوهات وصور

العالم - فلسطين

وحولت قوات الاحتلال الصهيوني، مدينة القدس المحتلة وشوارعها إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من جنودها، قبل ساعات من انطلاق مسيرة الأعلام الصهيونية المقررة غدًا الخميس.

وأكدت مصادر محلية عن استنفار كبير لقوات الاحتلال تحسبًا من عمليات تستهدف مسيرة الأعلام التهويدية.

وإليكم آخر التطورات في الساحة الفلسطينية لحظة بلحظة:

- اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة عقب تنظيم وقفة دعمًا للقدس ورفضًا لمسيرة الأعلام

- إصابات بين المتظاهرين على حدود قطاع غزة جراء إطلاق قوات العدو الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاههم

- هتافات صهيونية مسيئة للمسلمين والنبي محمد (ص) في باب العمود

- انطلاق مسيرة في جنين إسناداً للقدس المحتلة

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- اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة الثوري بالقدس المحتلة

- رئيس لجنة الشؤون الخارجية والحرب في كنيست الاحتلال يولي إدلشتين يشارك في ما يسمى بمسيرة الأعلام

- قناصة الاحتلال تعتلي سور باب العامود بالقدس لتأمين ما يسمى بمسيرة الأعلام

- قوات الاحتلال تُواصل اعتداءاتها الوحشيَّة على المواطنين؛ لإبعادهم عن منطقة باب العامود في القُدس المُحتلَّة

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- توافد آلاف الفلسطينيين إلى السياج على حدود غزة للتظاهر رفضاً لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس

- قوات الاحتلال تطلق وابل من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين والصحافيين في مخيم ملكة شرق غزة

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة

- قوات الاحتلال تستدعي الكلاب البوليسية إلى البلدة القديمة تزامناً مع ما يسمى بمسيرة الأعلام

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- مستوطنـون يقتحمون باب العامود بالقدس المحتلة قبيل وصول مسيرة الأعلام الاستيطانية

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة

- الاعلام العبري: اندلاع مواجهات ومناوشات بين اليهود المتطرفين واليساريين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والشرطة تعتقل 10 مستوطنين

- اعلام الاحتلال: بن غفير يصل الآن إلى القدس ويقود مسيرة الأعلام

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- رداً على مسيرة أعلام الاحتلال في القدس المحتلة.. الفلسطينيون يرفعون الأعلام الفلسطينية في مدينة رام الله (فيديو مرفق)

- فرقة الخيالة تقتحم محيط البلدة القديمة بالقدس لتأمين مسيرة الأعلام الاحتلالية

- مستوطنون يتراقصون ويرددون هتافات معادية للعرب في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

- قوات الاحتلال تمنع المقدسيين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر باب حطة

- الشباب الفلسطيني الثائر يشعلون الإطارات المطاطية شرق غزة تنديدًا بمسيرات الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة

- تضرر مركبات للمستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية

- رسائل تصل للمستوطنين في القدس بوجود شخص يحمل حقيبة مشبوهة وتطالب المستوطنين بالحذر وشرطة الاحتلال تصدر بيان نفي وتفتح تحقيقا بالحادث

- الاحتلال يغلق المداخل المؤدية إلى باب العامود بالقدس بالتزامن مع "مسيرة الأعلام"

- قوات الاحتلال تواصل وضع السواتر الحديدة في محيط باب الساهرة أحد أبواب المسجد الأقصى لتأمين مسيرة الأعلام للمستوطنين

- مقدسيون يتصدون للمستوطنين داخل البلدة القديمة من القدس

يتبع..

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