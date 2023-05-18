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مصادر فلسطينية: مستوطنون يصلون الى باب العمود احد مداخل المسجد الاقصى المبارك ضمن مسيرة الاعلام الصهيونية المقررة اليوم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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