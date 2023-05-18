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قائد البحرية الروسية يزور المنطقة البحرية الأولى للجيش الايراني

قائد البحرية الروسية يزور المنطقة البحرية الأولى للجيش الايراني
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قام قائد القوة البحرية الروسية برفقة نائب قائد القوة البحرية الايرانية للشؤون التنسيقية بزيارة المنطقة الأولى للبحرية الإيرانية.

العالم- ايران

وفي هذه الزيارة التي رافقه فيها الادميرال بابك بلوتش نائب قائد القوة البحرية الايرانية للشؤون التنسيقية، قام قائد القوة البحرية الروسية نيكولاي يومينوف بزيارة مختلف اقسام المنطقة البحرية الأولى للقوة البحرية لجيش جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك ورش العمل في مصانع هذه القوة.

كما تم شرح قدرات إيران في صنع الغواصات في لقاء قائد البحرية الروسية مع الأدميرال بوركزازي قائد شؤون المصانع والأدميرال قادر وظيفة قائد المنطقة الاولى "الامامة" في البحرية الإيرانية.

واشار الأدميرال "نيكولاي يومينوف"إلى قدرات القوة البحرية الايرانية، مؤكدا على زيادة التفاعلات بين البحرية الروسية والبحرية الايرانية.

كما تفقد قائد البحرية الروسية خلال هذه الزيارة، المدمرة الايرانية محلية الصنع "جماران".

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