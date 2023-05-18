ايران تتشارك مع روسيا ببناء 20 سفينة شحن

العالم- ايران

وأوضحت ادارة العلاقات العامة للشركة اليوم الخميس، أن الرئيس الايراني ونظيره الروسي بحثا هاتفياً مساء أمس العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وفي اطار ذلك إتفقت شركة الملاحة البحرية الايرانية مع نادي "التضامن مع ممر الترانزيت الشمال –الجنوب" في روسيا والذي يشرف عليه الرئيس الروسي على شراء وبناء 20 سفينة جنرال كارغو.

وبحسب الاتفاقية المبرمة سيؤسس الجانبان بالشراكة، شركة لبناء وشراء السفن، لشحن البضائع في ممري الترانزيت " الشمال –الجنوب" و" الشرق - الغرب" من وإلى كافة الموانئ الروسية.

هذا وتم ابرام الاتفاقية اليوم بين شركة الملاحة البحرية الايرانية، ونادي تضامن ترانزيت الشمال – الجنوب " رمضان عبدو لاتيبوف" على هامش معرض " قازان فروم" المخصص للمنتجات الحلال والذي يعد أوجه التعاون بين الدول الاسلامية، وقد صيغت الاتفاقية تاكيدا على تطوير عمليات الشحن والنقل في ممر الترانزيت الدولي الشمال – الجنوب.

وتنص الاتفاقية على توفير الشحنات من والى الوجهات المستهدفة من قبل شركة الملاحة البحرية الايرانية والافادة من الطاقات وامكانيات الجانبين في الشحن المتعدد الوسائط وبناء وشراء السفن.