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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة دعمًا للقدس ورفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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