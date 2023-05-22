سنان أوغان يعلن دعمه لرجب طيب أردوغان في جولة التصويت الثانية

العالم - خاص بالعالم

فيما العيون كانت تراقب بمفاوضات جدية المرشح الحاصل على 5/ من الاصوات سنان اوغان، الرجل الذي حسم موقفه أخيراً بدعم ارئيس اردوغان

وقال المرشح الخاسر في الانتخابات عن تحالف الأجداد:"في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية سنقوم بدعم تحالف الجمهور ومرشحه الرئاسي السيد رجب طيب اردوغان واقول للءين دعمونا وللذين كانوا معنا في الحولة الاولى ادعوهم لانتخاب السيد اردوغان هذا القرار اتخذناه بعد سلسلة استشارات للوصول لأفضل قرار ممكن، ونرى أن ذلك سيحقق مصالح بلدنا".

يقول مراقبون أن دعم سنان اوغان لايعني بالضرورة توجيه ناخبيه لصالح الرئيس اردوغان فلازال التحالف وتحديدا حزب الظفر يعارض الخطوة.

واخرون يرون أن اصوات سنان اوغان متفرقة بين رافض للمرشحيْن واخرين لديهم مواقف قومية تتعارض مع دعم اي المرشحين فوجدوا اوغان خيارهم وهو ماقد يدفعهم الآن للمقاطعة

وقال نادر تمال اوغلو كاتب ومحلل سياسي:"جرت لقاءات بين سنان اوغان وكلا المرشحين وعندما ننظر الى دعم سنان اوغان للرئيس اردوغان اعتقد أن تأثيره ليس كبيرا اولاً لان الرئيس اردوغان ليس بحاجة الى الدعم بقدر كليشدار اوغلو أما النقطة الثانية فإن القاعدة الانتخابية لاوغان ليست صلبة لتصب اصواتها للخيار الذي يحدده اوغان".

مؤثر آخر في الانتخابات وهو القاعدة الانتخابية لمحرم اينجه المرشح المنسحب من الجولة الاولى ، وهي اصوات لم يعلن بعد في اي الاتجاهات تذهب لكنها متأثرة باتهامات تطال المعارضة بالوقوف وراء انسحاب اينجة عبر الابتزاز.



يمكن القول بان اعلان سنان اوغان دعم الرئيس اردوغان يعطيه نقطة تقدم اضافية على مرشح المعارضة ومع هذا تقول المعارضة انها قادرة على الحسم هذه المرة لتبقى الكلمة الاخيرة لصندوق الاقتراع.

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